Производство легковых автомобилей в Иране выросло на 19,1%

Производство легковых автомобилей в Иране за прошедший иранский календарный год (завершился 20 марта 2021 года) увеличилось на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно официальной статистике, опубликованной Министерством промышленности, рудников и торговли Ирана за 1399 год в стране было произведено 903 800 легковых автомобилей. Статистика показывает рост на 19,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика показывает, что за 1398 год в стране было произведено 758 900 легковых автомобилей.

За этот период отечественными автопроизводителями было произведено 80 364 грузовых фургона, что на 6,5% больше, чем в прошлом году.

Согласно отчету, в секторе сельскохозяйственной техники отечественные заводы к концу прошлого года выпустили 6 395 комбайнов и 21 666 трактора, что выросло на 44,5% и 15,9% соответственно.