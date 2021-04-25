В Иране за сутки от коронавируса скончались более 400 человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 454 человека.

Об этом сказали в иранском министерстве здравоохранения и медицинского образования, сообщает в воскресенье Trend.

Таким образом, за все время пандемии в Иране от COVID-19 скончались 69 574 человека.

За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 19 165 человек. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в этой стране достигло 2 396 204 человек, состояние 5 206 из которых оценивается как тяжелое.

До настоящего времени общее число выздоровевших от коронавируса в Иране составило 1 877 517.

В Иране за все время пандемии было проведено свыше 15 миллионов тестов на коронавирус.

В целом граждане Ирана получили 784 000 доз вакцины от COVID-19, из них первую дозу - 618 000, вторую - 166 000 человек.

(Редактор: Натаван Эфендиева)