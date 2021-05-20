Тегеран и Рим договорились о возобновлении бизнеса Италии с Ираном

Касаясь переговоров с итальянскими политическими и деловыми лидерами, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что обе стороны согласны с большим преимуществом Италии в возобновлении деловых отношений с Ираном, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

В своем твите во вторник вечером Зариф написал: «В ходе переговоров с итальянскими политическими и деловыми лидерами пришел к соглашению о большом преимуществе Италии в возобновлении деловых отношений с Ираном».

«Отличные встречи с @Roberto_Fico, @vitopetrocelli, @luigidimaio, экс-премьер-министром Д'Алема и председателем палаты Иран-Италия Дзампини», - добавил он.

«Также обсуждался регион, в том числе Палестина», - сказал глава МИД Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Зариф начал свое европейское турне в прошлый четверг с посещения столицы Испании Мадрида и провел переговоры со своим испанским коллегой и министром промышленности, торговли и туризма.

Зариф прибыл в Рим в воскресенье, чтобы встретиться с официальными лицами Италии и Ватикана, чтобы обсудить расширение двусторонних отношений.