Президент Ирана выразил оптимизм по поводу прогресса переговоров по ядерной сделке в Вене

Президент Ирана Хасан Рухани выразил оптимизм по поводу прогресса переговоров по ядерной сделке в Вене, заявив, что окончательное соглашение находится в пределах досягаемости, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Мы сделали большой шаг, и принципиальное соглашение было достигнуто», - сказал президент Ирана Рухани в четверг во время церемонии открытия нефтехимических проектов с помощью видеоконференцсвязи.

Однако президент Ирана сказал, что все еще остаются некоторые вопросы, которые все еще обсуждаются для достижения окончательной договоренности.

Он сказал, что, хотя санкции создали большие проблемы для экономики Ирана, они не могут остановить экономический рост Ирана, как показывают инаугурации крупных проектов в рамках санкций.

«Санкции не могли заблокировать наше развитие. В прошлом году мы смогли запустить 17 нефтехимических проектов, несмотря на коронавирус и давление санкций. Мы смогли завершить эти важные проекты».