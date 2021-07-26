Производство медного анода в Иране выросло еще на 4 %

Иранская медная промышленность произвела в общей сложности 94 995 тонн медного анода в первом квартале текущего 1400 иранского года (21 марта - 21 июня), что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Всего за месяц, закончившийся 21 июня, было произведено 32 670 тонн медного анода, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство катодной меди за три месяца составило 75 579 тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году.