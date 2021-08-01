Очередная партия российской вакцины против коронавируса Sputnik V прибыла в Тегеран в четверг, сообщает информационное агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По данным информагентства, на этот раз было получено 100 тысяч доз российской вакцины.

В конце июня посол Ирана в России Казем Джалали заявил после консультаций с российской стороной, что иранские власти ожидают увеличения экспорта Sputnik V. Первая партия с российской вакциной прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в стране стартовала добровольная и бесплатная вакцинация населения с использованием российской вакцины. Кроме того, Иран стал первым государством в регионе Ближнего Востока, которое запустило производство российской вакцины.

Помимо Sputnik V, в стране используются китайская Sinopharm, индийская Bharat Biotech, британо-шведская AstraZeneca, а также иранская COV Iran Barakat.