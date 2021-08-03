В Иране четыре человека стали жертвами наводнения
Четыре человека погибли в результате наводнения в провинции Казвин, расположенной в центральной части Ирана, передает Trend со ссылкой на IRIB.
Инцидент произошел в районе Авадж. Наводнение было вызвано обильными осадками.
Отмечается, что сильный дождь продолжался от 30 до 45 минут. За этот период времени выпало примерно 36 мм осадков. Примерно столько же осадков выпало за весь весенний период в провинции.
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