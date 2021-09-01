Начинаются новые буровые работы на газовом месторождении Южный Парс

Иранская нефтегазовая компания Pars (POGC), отвечающая за разработку гигантского газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе, готовится начать новые буровые работы на этом месторождении, сообщил официальный представитель компании, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Али Акбар Маджед, глава отдела нефтегазового инжиниринга POGC, сказал, что ведется планирование бурения новой описательной скважины в северной части упомянутого месторождения для оценки возможности новых запасов, сообщил во вторник портал POGC.

По словам Маджеда, выявление и разведка неразработанных частей газового месторождения Южный Парс входит в число основных программ POGC по поддержанию добычи на этом совместном месторождении.

«Из-за естественного снижения давления в газовом резервуаре месторождения Южный Парс после его добычи в течение последних 20 лет, дебит этого резервуара неизбежно снизится еще больше в ближайшие годы, поэтому компания начала разведку неосвоенных частей месторождения», - рассказал чиновник.