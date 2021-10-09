Объем торговли Ирана составил 10 млрд долларов в сентябре этого года

Представитель таможни Ирана Рухолла Латифи сообщил, что в сентябре этого года между Ираном и странами мира было обменено 19 млн. 841 тыс. тонн товаров на сумму 10 млрд 635 млн. долларов, что на 135% больше по объему и 98% по стоимости по сравнению с августом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Доля экспорта в общем объеме торговли в сентябре составила 14 млн. 522 тыс. тонн на сумму 4 млрд 145 млн. долларов, что по сравнению с экспортом страны за тот же период 2020 года в весовом выражении на 75 процентов и в стоимостном выражении увеличилось на 56 процентов», - отметил он.

По его словам, «экспорт страны в сентябре по сравнению с августом этого года увеличился на 103 процента по объему и 25 процентов по стоимости».

Исходя из данных таможни, Турция с 5 839 тысячами тонн на сумму 1 миллиард 202 миллиона долларов, рост на 1 512 процентов по объему и 553 процента по стоимости по сравнению с прошлым месяцем при этом стала первым целевым рынком иранских товаров.