Иран возобновит выдачу виз туристам с 23 октября

Иран возобновит выдачу туристических виз, прерванную из-за пандемии коронавируса с 23 октября, заявил во вторник министр туризма, культурного наследия и ремесел Эзатолла Заргами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Выдача туристических виз для иностранных путешественников, въезжающих сухопутным или воздушным транспортом, будет возобновлена, начиная с месяца абан (по иранскому календарю, соответствует периоду с 23 октября по 21 ноября)", сказал министр.

Иран прекратил выдачу виз иностранным туристам в начале весны 2020 года. Это решение принято на фоне сообщений об ускорении темпов вакцинации в стране. На текущий момент в Иране вакцинированы более 75 млн человек, из которых порядка 49 млн получили одну дозу препарата, а свыше 26 млн - две дозы.