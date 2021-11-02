Иран этой зимой нарастит добычу газа до 940 куб. м в сутки

Генеральный директор NIOC Мохсен Ходжасте Мехр сообщил в среду, что зимой этого года Иран планирует увеличить ежедневную добычу природного газа до 940 куб. м в сутки, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

"Этой зимой, поскольку растет потреблении бытовых, коммерческих, промышленных и энергетических предприятий, объем добычи газа достигнет до уровня около 940 куб. м в сутки", - сказал Ходжасте Мехр во время встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который в среду посетил министерство нефти страны.

"Из этой суммы 700 миллионов кубометров газа пойдут через 37 морских платформ в Персидском заливе и связаны с совместным газовым месторождением Южный Парс, которое обеспечивает 70% добычи газа в стране", - уточнил он.

Он подчеркнул, что этой зимой у NIOC будет максимальная добыча газа, а в случае необходимости компания будет использовать жидкое топливо.