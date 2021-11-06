Главы МИД Ирана и РФ высказались за восстановление СВПД

Иран 6 ноября 2021 18:16 (UTC+04:00)
Главы МИД Ирана и РФ высказались за восстановление СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и выступили за его восстановление в изначальном виде, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

"Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей", - сообщили в министерстве иностранных дел России.

Кроме того, министры обсудили предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также ситуацию в Афганистане и положение дел на Южном Кавказе.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией в целях преодоления кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.

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