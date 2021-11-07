Иран и Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Заместители глав совмесной Торгово-промышленной палаты Ирана и Польши Андре Пилат и Хоссейн Никха подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма и развития торговли, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Стран на основе меморандуме будут создать общую рабочую группу для развития сотрудничества в области туризма и культуры.

Представители Ирана и Польши договорились о проведении общих выставок, конференций и специальных туристических мероприятий.

Замглавы ТПП Ирана и Польши Хоссейн Никха во главе иранской делегации в Варшаве выразил надежду на использование возможностей двух стран в сферах природы, достопримечательностей и населения в целях расширения туризма.