Иран и Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма
Заместители глав совмесной Торгово-промышленной палаты Ирана и Польши Андре Пилат и Хоссейн Никха подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма и развития торговли, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Стран на основе меморандуме будут создать общую рабочую группу для развития сотрудничества в области туризма и культуры.
Представители Ирана и Польши договорились о проведении общих выставок, конференций и специальных туристических мероприятий.
Замглавы ТПП Ирана и Польши Хоссейн Никха во главе иранской делегации в Варшаве выразил надежду на использование возможностей двух стран в сферах природы, достопримечательностей и населения в целях расширения туризма.
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