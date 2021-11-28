Иран стремится развивать отношения с Туркменистаном - Ибрагим Раиси

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран стремится к расширению отношений с соседними странами, такими как Туркменистан, в экономической, культурной и политической областях.

Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Соседние страны заинтересованы в иранских продуктах и услугах, поэтому мы должны использовать это", - сказал Раиси во время своей поездки в Туркменистан.

Он отметил, что Иран и Туркменистан могли бы расширить сотрудничество в различных областях, особенно в нефтегазовой, энергетической и транзитной областях.

Раиси также сказал, что Иран полон решимости устранять препятствия и улучшать взаимодействие между двумя странами.

Президент Ирана принимает участие в 15-м саммите ОЭС в Туркменистане.