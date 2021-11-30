Экспорт черной икры из Ирана за прошлый год составил $16 млн

Объем экспорта черной икры из Ирана за прошлый год составил $16 млн. Об этом заявил во вторник директор департамента по восстановлению запасов осетровых Организации рыболовства и рыбоводства «Шилат» Насер Карамирад, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По его словам, в общей сложности в прошлом году в Иране было произведено 12 тонн черной икры, и 3,5 тыс. тонн осетровых рыб.

Кроме того, он отметил, что за указанный период, объем экспорта осетровых рыб из Ирана составил 1 тыс. тонн.

"Согласно данным ФАО, в 2019 году Иран занял четвертое место по производству осетровых рыб", сказал Карамирад, добавив, что страна может подняться на второе место после Китая.