Иран и РФ создадут совместную группу для развития торговли сельхозпродукцией

Иран 7 февраля 2022 08:08 (UTC+04:00)
Иран и РФ создадут совместную группу для развития торговли сельхозпродукцией

Иран и Россия сформируют совместную рабочую группу по развитию торговли сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра сельского хозяйства республики Мохаммад Мехди Боруманди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для наращивания уровня отношений между двумя странами министерства сельского хозяйства Ирана и России договорились создать совместную рабочую группу", - цитирует его агентство Mehr. По словам Боруманди, в группу войдут замминистры и другие должностные лица.

"Мы ожидаем, что совместное заседание двух стран может пройти в апреле - мае, и оба государства ожидают положительных изменений в области экспорта сельскохозяйственной продукции и соответствующих технологий", - добавил он.

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