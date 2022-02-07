Иран и РФ создадут совместную группу для развития торговли сельхозпродукцией
Иран и Россия сформируют совместную рабочую группу по развитию торговли сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра сельского хозяйства республики Мохаммад Мехди Боруманди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Для наращивания уровня отношений между двумя странами министерства сельского хозяйства Ирана и России договорились создать совместную рабочую группу", - цитирует его агентство Mehr. По словам Боруманди, в группу войдут замминистры и другие должностные лица.
"Мы ожидаем, что совместное заседание двух стран может пройти в апреле - мае, и оба государства ожидают положительных изменений в области экспорта сельскохозяйственной продукции и соответствующих технологий", - добавил он.
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