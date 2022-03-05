Железная дорога Захедан-Чабахар в Иране будет завершена к марту 2024 года

Глава иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC) заявил, что проект железной дороги Захедан-Чабахар в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан будет завершен к концу 1402 иранского календарного года (20 марта 2024), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По словам Хейроллы Хадеми, для завершения проекта в соответствии с указанным графиком требуется более 120 триллионов риалов (около 463,3 миллиона долларов), сообщает IRIB.

Чиновник оценил текущий физический прогресс проекта в 57 процентов, заявив, что 70 процентов базовой линии железной дороги уже заложено.

Для ускорения проекта в настоящее время работы по укладке пути на упомянутой железной дороге ведутся с обоих концов линии, то есть как из порта Чабахар, так и из Захедана.

Работы по укладке пути железной дороги со стороны Чабахара были начаты в начале ноября 2020 года на церемонии, на которой присутствовал бывший министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, а со стороны Захедана работы были начаты в начале июля того же года.

Железнодорожный проект протяженностью 628 км, призванный соединить Чабахар с Захеданом (столица юго-восточной провинции Систан-Белуджистан), является важной частью транспортного коридора север-юг.