В Иране заявили о возможности увеличения транзита грузов с Россией до 30 млн тонн

Замглавы организации портов и морского судоходства Ирана Джалил Эслами заявил о возможности увеличения транзита грузов с Россией до 30 млн тонн, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что в апреле текущего года был подписан всеобъемлющий план транспорта между Ираном и Россией.

«5 портов на севере Ирана имеют в общей сложности возможность обрабатывать 35 млн тонн грузов. Пропускная способность портов страны также превысила 270 млн тонн», добавил он.

По его словам, Иран и Россия провели переговоры в таких областях, как морские перевозки, инвестиции, транзит и морские и портовые услуги.

Эслами также сообщил об инвестиции Ирана в порт Астрахань, добавив, что Исламская Республика планирует инвестировать также в порты таких стран, как Оман, Катар и Индия.

Он назвал Иран один из самых коротких, безопасных и дешевых маршрутов передачи грузов для России.