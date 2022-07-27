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Количество авиарейсов между Ираном и Россией увеличилось до 35 в неделю

Иран Материалы 27 июля 2022 08:36 (UTC +04:00)
Количество авиарейсов между Ираном и Россией увеличилось до 35 в неделю

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Представитель Управления гражданской авиации Миракбар Разави заявил, что между Ираном и Россией подписано соглашение об увеличении количества авиарейсов между двумя странами до 35 в неделю, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Во вторник, глава Организации гражданской авиации Ирана (САО) Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации во время встречи обсудили пути расширения двусторонних связей", сказал Разави.

Он отметил, что по итогам переговоров стороны подписали соглашение об увеличении количества авиарейсов между Ираном и Россией до 35 в неделю.

Кроме того, добавил Разави, в рамках соглашения авиакомпаниям двух стран разрешено выполнять грузовые рейсы без ограничения.

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