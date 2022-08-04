В Иране назвали условие для возвращения к ядерной сделке

Иран готов вернуться к полному выполнению своих обязательств во Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД), когда США предоставят гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения.

Об этом заявил представитель делегации Ирана на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры со всеми участниками СВПД о его полном возобновлении. Достижение этой цели было задержано из-за того, что США все еще не могут решить предоставить гарантии Ирану относительно экономических преимуществ, закрепленных в соглашении. Когда США примут правильное решение, Иран в свою очередь вернется к полному выполнению своих обязательств в ядерной сфере в соответствии с СВПД", - сказал он.