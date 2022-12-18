Экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Ирана составил $7,8 млрд

Объем экспорта продукции горнодобывающей промышленности из Ирана с 21 марта по 21 ноября превысил 30 млн 300 тыс. тонн на сумму 7 млрд 860 млн долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщает министерства промышленности, рудников и торговли объем экспорта горнодобывающей промышленности в весовом выражении вырос на 1%, но в стоимостном выражении сократился на 5%.

Общий объем экспорта стальных продукций за указанный период составил 3 млрд 710 млн долларов. За стальными продукциями следуют «медь и продукты переработки» на сумму 981 млн долларов, «алюминиевая цепочка и продукты» на сумму 781 млн долларов, «другие продукции горнодобывающей промышленности» на сумму 668 млн долларов и «цинк» на сумму 405 млн долларов.

Экспорт окатыша за указанный период вырос на 228% и достиг 343 млн долларов, а экспорт губчатого железа составил 106 млн долларов и железного концентрата - 56,2 млн долларов.