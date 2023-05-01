Внешнеторговый оборот Ирана за месяц достигла $6,7 млрд.

По данным таможни страны, торговый обмен Ирана с разными странами мира достиг 6,7 млрд долларов в первый месяц текущего иранского календарного года (с 21 марта по 20 апреля), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В опубликованном в понедельник отчете Таможенной администрации Ирана (IRICA) говорится, что Иран сообщил о положительном сальдо внешней торговли в размере 558 миллионов долларов в отчетном месяце.

Иран экспортировал 10,4 млн тонн товаров на сумму 3,645 млн долларов за отчетный период, что свидетельствует о снижении на 12,93% и увеличении стоимости на 17,76% по сравнению с показателями того же месяца предыдущего года.

За отчетный период в страну также было ввезено 1,829 млн тонн товаров на сумму 3,087 млн долларов, что на 13% и 24,79% меньше в весовом и стоимостном выражении соответственно.