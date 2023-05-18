Экспорт нефти из Ирана вырос 100%

Министр нефти Ирана заявил, что, несмотря на введенные против Исламской Республики санкции, участие более 200 иностранных фирм в «Иранской нефтяной выставке» свидетельствует об усилении дипломатии в современную эпоху, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Выступая на 27-й Иранской международной выставке нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, Джавад Оуджи сказал, что в мероприятии приняли участие 1500 отечественных и 200 иностранных компаний из 13 стран, таких как Россия, Китай, Германия, Франция и Оман.

Он также сослался на 35-процентный рост во внутреннем и 100-процентном росте в зарубежном секторе.

Он назвал это событие одной из крупнейших выставок на Ближнем Востоке и в мире.

Александр Новак, вице-премьер РФ, бывший министр энергетики страны, - один из высокопоставленных гостей мероприятия.

Представитель министерства нефти Али Форузанде ранее заявил, что на полях мероприятия будет проведен форум с участием 100 российских компаний и 200 фирм из Ирана, на котором иранские компании проведут деловые встречи (B2B) со своими российскими партнерами.