Иран и Россия подчеркнули важность использования национальных валют в торговле

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обсудила во вторник с иранским коллегой Мохаммадом Фарзином необходимость укрепления торговых обменов и использования национальных валют в двусторонней торговле. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На встрече в Тегеране Фарзин заявил об "укреплении и ускорении развития брокерских отношений между коммерческими банками" двух стран. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в области банковской инфраструктуры, сославшись на обширные коммерческие возможности Ирана и РФ.

Председатель ЦБ исламской республики также пригласил российскую сторону принять участие в 51-м ежегодном съезде Азиатского биржевого союза в Тегеране.