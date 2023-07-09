Президент Ирана посетит Африканский континент

БАКУ /Trend/ - Во вторник президент Ирана, Эбрахим Раиси, отправится на Африканский континент с целью укрепления отношений с дружественными странами, передает Trend.

Аятолла Эбрахим Раиси принял приглашение президентов Кении, Уганды и Зимбабве для посещения их стран. Он совершит визит во вторник с целью укрепления отношений и расширения сотрудничества с этими дружественными государствами.

В рамках программы визита аятоллы Раиси планируются официальные встречи с президентами этих стран, двусторонние встречи высокопоставленных чиновников из обеих сторон, а также подписание соглашений о сотрудничестве. После официальных переговоров планируется проведение совместной пресс-конференции, где будут объяснены результаты переговоров.

Президент также планирует провести встречи с представителями бизнеса, торговыми и экономическими деятелями Ирана и государств-хозяев, чтобы представить потенциалы экономического и торгового сотрудничества между Ираном и этими странами.