Иран начал экспортировать медикаменты в Африку

БАКУ /Trend/ - Амир Хоссейн Амирабади, руководитель Центра международного взаимодействия аппарата президента по научно-технологической и наукоемкой экономики Ирана, назвал африканский рынок привлекательной возможностью для компаний, специализирующихся на наукоемких продуктах, передает Trend.

Он также сообщил, что уже начался процесс экспорта 50 медицинских устройств и 10 лекарств иранского производства на этот континент.

"Был завершен процесс регистрации более 50 медицинских изделий и 2 препаратов для экспорта в Кению, а также идет активная работа по регистрации и экспорту более 10 других препаратов в эту страну", - отметил Амирабади.

Также он подчеркнул, что африканские страны проявляют большой интерес к товарам сельского хозяйства, продукции пищевой и животноводческой промышленности.