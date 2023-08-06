Объем внешней торговли Ирана за четыре месяца составил 35,5 млрд долларов

Согласно последнему докладу Таможенной службы Исламской Республики Иран, за первые четыре месяца календарного года (с 21 марта по 21 июля) Иран провел торговлю товарами с разными странами по объему до 35,5 миллиардов долларов, передает Trend.

Отчет таможни указывает на снижение товарооборота Ирана примерно на 8%, по сравнению с показателями за такой же период прошлого года.

Согласно отчету, Иран в этот период экспортировал приблизительно 45,75 миллионов тонн товаров, что на 28,56% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Доклад также говорит о том, что за указанный период Иран импортировал около 11,84 миллионов тонн товаров на сумму 19,53 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте в тоннаже на 6,18% и в стоимости на 10,82%.

Пять основных направлений экспорта иранских товаров это Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Индия, которые вместе составляют 75% от общей стоимости и 76% тоннажа иранских экспортных поставок за этот четырехмесячный период.

Кроме того, ОАЭ, Китай, Турция, Индия и Германия входят в пятерку ведущих стран-импортеров товаров в Иран в рассматриваемый период.