Вырос объем торговли Ирана с Китаем

БАКУ /Trend - Товарооборот между Ираном и Китаем за первые семь месяцев текущего года составил 8,54 миллиарда долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, передает Trend.

В период с января по июль 2023 года общий объем торговли между Ираном и Китаем уменьшился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение семи месяцев 2022 года товарооборот между этими двумя странами составил 9,6 миллиарда долларов.

Импорт товаров из Ирана в Китай за первые 7 месяцев 2023 года составил 2,540 миллиарда долларов, что свидетельствует о снижении на 43% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

С другой стороны, экспорт товаров из Китая в Иран за период с января по июль 2023 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 6 миллиардов долларов.

Согласно отчету, торговый баланс между двумя странами за первые семь месяцев текущего года вышел в пользу Китая и составил 3,46 миллиарда долларов.