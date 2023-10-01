Ненефтяная торговля Ирана превысила 54 миллиарда долларов

БАКУ /Trend/ - Глава иранской таможенной службы Мохаммад Резвани подтвердил, что объем внешней торговли страны, исключая нефтепродукты, достиг более 54 миллиардов долларов в первой половине текущего финансового года, который заканчивается 20 сентября 2023 года, передает Trend.

Мохаммад Резвани заявил, что экспорт из Ирана достиг 68 миллионов тонн на общую сумму 24,1 миллиарда долларов. Это представляет собой увеличение на 29 процентов по объему и уменьшение валютной стоимости на 2,6 процента по сравнению с предыдущим соответствующим периодом в 2022 году. С другой стороны, объем импорта составил 17,6 миллиона тонн на общую сумму 30,4 миллиарда долларов, при увеличении стоимости на 11,6 процента и росте количества на 6,8 процента.

Он отметил, что общий объем внешней торговли, за исключением нефтепродуктов, в первой половине текущего финансового года, завершившегося 20 сентября 2023 года, составил 54,6 миллиарда долларов при объеме 85,3 миллиона тонн. Это представляет собой увеличение стоимости на 5 процентов и объема на 24 процента.

Он также подчеркнул, что основные страны-партнеры Ирана по внешней торговле остались неизменными: Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия.