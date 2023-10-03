Иранская делегация прибыла в Россию для переговоров по экономическим вопросам

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация Ирана прибыла в Россию с целью проведения обсуждений и обмена мнениями по вопросам экономики и бюджета, передает Trend.

Председатель Комиссии по планированию и бюджету иранского парламента Хамидреза Хаджибабаи возглавил высокопоставленную парламентскую делегацию в Москву по официальному приглашению Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

По прибытии в Москву, Хаджибабаи отметил, что укрепление стратегических связей между Ираном и Россией стимулирует регулярные диалоги и консультации между делегациями двух стран на разных уровнях, включая парламентский.

Он также подчеркнул, что основной целью их визита в Россию является встреча и обсуждение вопросов с руководителями бюджетных комиссий Госдумы, Совета Федерации, а также с российскими экономическими чиновниками в сфере экономики и бюджета.

Иранскую парламентскую делегацию встретил посол Исламской Республики Иран в России, Казем Джалали, в международном аэропорту Шереметьево в Москве, Россия.