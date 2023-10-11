Иран и Россия обсудят сотрудничество в нефтегазовой отрасли

БАКУ /Trend/ - Иран и Россия имеют хорошие возможности для сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend.

"Мы ведем переговоры по конвертации меморандумов в контракты, которые ранее были подписаны с российскими нефтегазовыми компаниями", сказал министр.

"Наша основная цель поездки в Россию - следить за выполнением меморандумов, контрактов и проектов с российскими компаниями, а также использовать возможности Российской энергетической недели в Москве для продвижения инвестиционных планов в нефтегазовой отрасли Ирана", отметил Джавад Оуджи.