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Отмечено снижение темпов накопления высокообогащенного урана в Иране

Иран Материалы 16 ноября 2023 00:46 (UTC +04:00)
Отмечено снижение темпов накопления высокообогащенного урана в Иране

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В Иране замедлился процесс накопления высокообогащенного урана, свидетельствуют данные, приведенные МАГАТЭ, передает Trend.

Сообщается, что с сентября запасы высокообогащенного урана увеличились составил 5%, в отличие от предыдущего квартала, где было отмечено увеличение в 7%.

Отмечается, что запасы урана, обогащенного до 60%, достигли 128,3 кг, в сравнении с предыдущим объемом 121,6 кг. Также отмечается рост запасов топлива с 20-процентным обогащением с 535,8 кг до 567,1 кг.

Однако МАГАТЭ подчеркивает, что демонтаж некоторого оборудования для наблюдения иранскими властями существенно повлиял на процесс мониторинга.

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