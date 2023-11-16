Отмечено снижение темпов накопления высокообогащенного урана в Иране

БАКУ /Trend/ - В Иране замедлился процесс накопления высокообогащенного урана, свидетельствуют данные, приведенные МАГАТЭ, передает Trend.

Сообщается, что с сентября запасы высокообогащенного урана увеличились составил 5%, в отличие от предыдущего квартала, где было отмечено увеличение в 7%.

Отмечается, что запасы урана, обогащенного до 60%, достигли 128,3 кг, в сравнении с предыдущим объемом 121,6 кг. Также отмечается рост запасов топлива с 20-процентным обогащением с 535,8 кг до 567,1 кг.

Однако МАГАТЭ подчеркивает, что демонтаж некоторого оборудования для наблюдения иранскими властями существенно повлиял на процесс мониторинга.