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В Иране представлена гиперзвуковая ракета "Фаттах-2"

Иран Материалы 19 ноября 2023 16:12 (UTC +04:00)
В Иране представлена гиперзвуковая ракета "Фаттах-2"

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Верховный главнокомандующий ВС Ирана аятолла Али Хаменеи посетил университет аэрокосмических наук "Ашура", передает Trend.

Согласно информации, в ходе своего визита он ознакомился с последними достижениями воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана. Сообщается, что также была представлена новая гиперзвуковая ракета "Фаттах-2".

Эта ракета относится к категориям гиперзвукового оружия HGV и HCM, представляя собой передовое вооружение, используемое всего четырьмя странами.

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