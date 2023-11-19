В Иране представлена гиперзвуковая ракета "Фаттах-2"

БАКУ /Trend/ - Верховный главнокомандующий ВС Ирана аятолла Али Хаменеи посетил университет аэрокосмических наук "Ашура", передает Trend.

Согласно информации, в ходе своего визита он ознакомился с последними достижениями воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана. Сообщается, что также была представлена новая гиперзвуковая ракета "Фаттах-2".

Эта ракета относится к категориям гиперзвукового оружия HGV и HCM, представляя собой передовое вооружение, используемое всего четырьмя странами.