Назван объем торговли между между Ираном и ОАЭ за прошлый год

БАКУ /Trend/ - В 2022 году общая стоимость товарооборота между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) достигла 34 миллиардов долларов.

Об этом сообщил министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш в ходе встречи с послом ОАЭ в Тегеране Саифом Мохаммедом Аль-Зааби, передает Trend.

Министр подчеркнул общие культурные и религиозные особенности Тегерана и Абу-Даби. В связи с Национальным днем ОАЭ он отметил значительное развитие отношений между странами за последние два года в политической, экономической, торговой и туристической сферах, выразив надежду на дальнейшее расширение дружественных связей в ближайшие годы.