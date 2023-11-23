В Иране обнародовали объемы добычи нефти к марту следующего года

БАКУ /Trend/ - Объем добычи нефти в Иране достигнет 3,6 миллиона баррелей в сутки к концу текущего иранского календарного года, который завершится 20 марта 2024 года, сказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend.

Согласно информации, министр сообщил об этом во время визита президента Ирана Эбрахима Раиси в министерство нефти. Раиси был проинформирован о планах нефтяной промышленности на текущий иранский год.

Оуджи также подчеркнул, что Иран, обладая 163 миллиардами баррелей доказанных запасов, стремится к уровню добычи в 5,7 миллиона баррелей в сутки в рамках Седьмого национального плана развития Ирана. Он также уточнил, что подписано около шести контрактов на совместные месторождения нефти и газа, в основном на западе Каруна, общей стоимостью 14,5 миллиарда долларов. В контексте нефтяного месторождения Форузан, Оуджи сообщил, что добыча увеличилась с 24 000 баррелей в сутки в 2021 году до 30 000 баррелей к концу сентября 2023 года и ожидается достижение 40 000 баррелей в сутки.