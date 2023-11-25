Более двадцати млн тонн железорудного концентрата произведено в Иране за семь месяцев

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября) девять крупных производителей железорудного концентрата в Иране произвели продукцию общим объемом 28 774 175 тонн, передает Trend.

Согласно информации, это на один процент больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда объем производства составил 28 557 053 тонны.

Крупные производители также увеличили поставки продукции компаниям на 23%, отправив 10 768 871 тонну за этот семимесячный период, по сравнению с 8 729 210 тоннами за тот же период прошлого года. Железорудные концентраты представляют собой продукты глубокого обогащения железной руды, используемые в агломерации, доменном производстве и для производства окатышей.