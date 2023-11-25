Объем несырьевого экспорта Ирана вырос на 27%

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Ирана, Эхсан Хандузи, сообщил о том, что за первые восемь месяцев текущего иранского года 1402 (с 21 марта по 22 ноября 2023 года) объем экспорта несырьевых товаров достиг 90 миллионов тонн на общую сумму 32 миллиарда долларов, передает Trend.

Это отражает увеличение на 27% по объему и на 1,6% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Хандузи подчеркнул, что за этот временной промежуток общий объем импорта в страну составил 24,7 миллиона тонн товаров на общую сумму 42,1 миллиарда долларов. Этот показатель увеличился примерно на 4% по объему и на 12% по стоимости по сравнению с предыдущим годом.