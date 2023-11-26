Обнародован объем производства сырой стали в Иране за десять месяцев

БАКУ /Trend/ - Мировая ассоциация производителей стали объявила, что общемировое производство сырой стали за первые 10 месяцев текущего года достигло отметки в 1 миллиард 567 миллионов 300 тысяч тонн, передает Trend.

Сообщается, что в этот период Иран произвел 25 миллионов 100 тысяч тонн стали. Согласно отчету Иранской организации развития и обновления горнодобывающих и металлургических промышленностей (IMIDRO), производство стали в мире увеличилось на 2 десятых процента по сравнению с предыдущим годом.

Не смотря на небольшое снижение в объеме производства Ирана на одну десятую процента, страна по-прежнему удерживает десятое место среди глобальных производителей стали. В октябре 2023 года 71 ведущий мировой производитель стали произвел 150 миллионов тонн сырой стали, что на 6 десятых процента больше, чем в аналогичный период предыдущего года.