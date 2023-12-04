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Глава МИД Ирана отбыл с визитом в Москву

Иран Материалы 4 декабря 2023 23:43 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана отбыл с визитом в Москву

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отправился с визитом в Москву, сообщили в МИД Ирана, передает Trend.

Сообщается, что министр примет участие во встрече глав МИД стран прикаспийского региона. Отмечается, что также планируется провести двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, что 5 декабря в Москве пройдет заседание министров иностранных дел прикаспийских стран под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В заседании запланировано участие министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

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