Глава МИД Ирана отбыл с визитом в Москву

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отправился с визитом в Москву, сообщили в МИД Ирана, передает Trend.

Сообщается, что министр примет участие во встрече глав МИД стран прикаспийского региона. Отмечается, что также планируется провести двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, что 5 декабря в Москве пройдет заседание министров иностранных дел прикаспийских стран под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В заседании запланировано участие министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.