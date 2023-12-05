Первое заседание по вопросам экологии Каспия пройдет в Баку - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Первое заседание по вопросам экологии Каспия пройдет в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"По итогам девяти лет на консультационном заседании министров по делам экологии, которое прошло в сентябре в Женеве, были достигнуты хорошие договоренности о размещении секретариата Тегеранской конвенции. Существует надежда на то, что, согласно достигнутым договоренностям, специальная рабочая группа проведет свое первое заседание в городе Баку. Для прямого и постоянного управления вопросами окружающей среды на Каспийском море необходимо, чтобы секретариат Тегеранской конвенции был перемещен в страны каспийского бассейна", - отметил он.

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