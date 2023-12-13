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Россия и Иран обсудили соглашение ЕАЭС и республики о свободной торговле

Иран Материалы 13 декабря 2023 03:53 (UTC +04:00)
Россия и Иран обсудили соглашение ЕАЭС и республики о свободной торговле

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Заместитель главы МИД России Александр Панкин и посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе встречи обсудили подготовку к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, передает Trend.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по этому вопросу. Беседа также касалась российско-иранского сотрудничества в рамках различных международных экономических объединений, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию черноморского экономического сотрудничества.

Заявлено, что подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном запланировано на 25 декабря в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что данное соглашение создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Россией и Ираном.

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