Россия и Иран обсудили соглашение ЕАЭС и республики о свободной торговле

БАКУ /Trend/ - Заместитель главы МИД России Александр Панкин и посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе встречи обсудили подготовку к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, передает Trend.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по этому вопросу. Беседа также касалась российско-иранского сотрудничества в рамках различных международных экономических объединений, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию черноморского экономического сотрудничества.

Заявлено, что подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном запланировано на 25 декабря в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что данное соглашение создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Россией и Ираном.