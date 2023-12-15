Товарооборот Ирана с соседними странами увеличился на 11%

БАКУ /Trend/ - За первые 8 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2023 года) объем товарооборота Ирана с 15 соседними странами вырос на 11,4%, достигнув $38,62 млрд, передает Trend.

Общий вес товарооборота составил 63,1 млн тонн, что на 17,2% больше, чем в предыдущем году.

Иран экспортировал товаров на $18,38 млрд, в то время как импорт из соседних стран составил $20,24 млрд.

Экспорт в соседние страны, включая Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман, Пакистан, Катар, Россию, Саудовскую Аравию и другие, увеличился на 20,75% в весовом выражении и на 8,76% в стоимостном выражении.