Иран и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и его коллега из Саудовской Арави Валид аль-Хариджи провели встречу в рамках первого заседания совместного комитета Ирана, Саудовской Аравии и Китая, которое состоялось в Пекине, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня и прогресс в отношениях за последние 9 месяцев. Сообщается, что дипломаты выразили высокую оценку продолжению консультаций на высоком уровне по вопросам, представляющим общий интерес, подчеркнув стремление к дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия.

Стороны выразили неотложную потребность в оказании помощи народу Палестины.