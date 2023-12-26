Обнародованы показатели роста ВВП Ирана в первом полугодии

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 сентября) валовой внутренний продукт (ВВП) Ирана, включая нефтяной сектор, увеличился на 4,7 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Центрального банка Ирана (CBI), передает Trend.

Согласно отчету Центробанка, без учета нефти данный показатель составил 3,6 процента.

Согласно фиксированным ценам в 1395 иранском году (завершившемся 20 марта 2017 года), общий ВВП страны составил 43,18 квадриллиона риалов (приблизительно 86,36 миллиарда долларов США), включая нефтяной сектор за указанный период.