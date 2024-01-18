Министр иностранных дел Ирана встретился с саудовскими и британскими коллегами в Давосе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и его саудовский коллега Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили войну в Газе на встрече в швейцарском Давосе в среду.

Как сообщает Trend, два высокопоставленных дипломата провели переговоры на полях 54-й ежегодной встречи Давосского экономического форума.

Они обсудили региональные вопросы, включая войну в Газе, а также экономическое сотрудничество между Тегераном и Эр-Риядом.

Также на полях Давосского экономического форума министр иностранных дел Ирана провел переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном, обсудив двусторонние и региональные вопросы.