МВФ отметил рост экономики Ирана в прошлом году

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что экономика Ирана увеличилась на 5,4% в 2023 году, говорится в последнем ежеквартальном отчете МВФ под названием World Economic Outlook, передает Trend.

Этот показатель на 1,6% превышает рост страны в 2022 году. Прогноз МВФ по экономическому росту Ирана на 2024 год также был пересмотрен с 2,5% в октябре до 3,8%.

Рост экономики Ирана выделяется в контексте замедления глобального роста до 3,1%. Согласно отчету, средний экономический рост развитых стран составил 1,6% в 2023 году, в сравнении с 2,6% в 2022 году. В развивающихся странах средний рост составил 4,1% в 2023 году, что свидетельствует о том, что экономика Ирана превзошла средний уровень роста в этих странах.