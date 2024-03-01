Экс-президент Ирана проголосовал на выборах

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Ирана Хасан Рухани принял участие в проходящих сегодня в Иране выборах в парламент 12-го созыва и Совет экспертов 6-го созыва.

Как сообщает в пятницу Trend, бывший президент Ирана проголосовал на избирательном пункте, созданном в одной из средних школ на 1-м избирательном участке Тегерана.

Отметим, что выборы в парламент и Совет экспертов в Иране начались в 08:00 по местному времени. Выборы проводятся в 1 218 избирательных округах и примерно на 59 000 избирательных участках в 31 провинции.

Около 61,2 миллиона (61 172 298) человек имеют право голоса на выборах.

За 290 депутатских мандатов в иранском парламенте будут бороться 15,2 тысячи человек. В настоящее время спикером Меджлиса является Мохаммад Багер Галибаф.

Совет экспертов - это совет, который контролирует назначение, отстранение и деятельность Верховного лидера Ирана. За 88 мест в Совете экспертов будут бороться 144 кандидата. В настоящее время председателем Совета является Ахмед Дженнет.

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