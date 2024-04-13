Ежегодные поставки газа на нефтехимические заводы Ирана выросли на 8%

БАКУ /Trend/ - Управляющий директор Национальной иранской газовой компании (NIGC) Маджид Чегини сообщил о росте поставок газа на нефтехимические заводы Ирана на восемь процентов, передает Trend.

Он отметил, что в прошлом году объем поставок газа в нефтехимическую промышленность составил 24,4 миллиарда кубометров, что на восемь процентов превышает аналогичный период предыдущего года. Ежедневно в национальную сеть поступает 850 миллионов кубометров газа, причем около 70-73 процентов используется домохозяйствами, предприятиями и малыми предприятиями.

Глава диспетчерского отдела NIGC Саид Агли также отметил, что за прошедший год потребление газа в Иране выросло на семь миллиардов кубометров, достигнув более 249 миллиардов кубометров. При этом потребление газа в бытовых, коммерческих и неосновных промышленных секторах сократилось на три процента благодаря оптимизации его использования.