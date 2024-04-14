Иран поразил намеченные цели в Израиле - КСИР

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана успешно поразил военные объекты в Израиле ракетами и БПЛА.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении КСИР.

В заявлении говорится, что Иран уничтожил цели, используя стратегическую разведку в этой атаке.

В заявлении отмечается, что более чем через 10 дней после нападения на консульское здание посольства Израиля в Дамаске Иран предпринял шаги из-за молчания международных организаций, особенно Совета Безопасности ООН, перед лицом этого нападения и халатности в принятии мер по осуждению данного нападения.

"Иран предупреждает США, что поддержка или участие в нападении на интересы Ирана столкнется с решительным ответом со стороны иранских вооруженных сил. Подчеркивая важность политики добрососедства с соседними странами и странами региона, Иран заявляет, что если США и Израиль будут угрожать Ирану из какой-либо страны, это приведет к соответствующему и взаимному ответу со стороны Ирана", - сообщили в КСИР.