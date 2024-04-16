Добыча рыбы в Иране достигнет 206 000 тонн за 2 года

БАКУ /Trend/ - Глава отдела водных ресурсов Иранской организации рыболовства (IFO) Гобад Мокарами заявил, что производство рыбной продукции в стране, как ожидается, достигнет 206 000 тонн в ближайшие два года, передает Trend.

"При удвоении количества нерестилищ в ближайшие два года мы достигнем более 206 000 тонн рыбной продукции, что будет значительным достижением", - отметил Мокарами.

Экспорт рыбной продукции Ирана за последний иранский финансовый год (закончившийся 19 марта) вырос на три процента и превысил 310 миллионов долларов по данным Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA).

Согласно последнему отчету IRICA, вес экспортируемой рыбной продукции в прошлом финансовом году Ирана составил 149 000 метрических тонн, что означает увеличение на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт креветок также достиг 98,5 миллионов долларов в течение последнего иранского финансового года, что составляет 32 процента от общей стоимости экспорта иранской рыбной продукции.

Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай были основными пунктами назначения экспорта иранских креветок в указанный период, хотя наблюдалось снижение на 26 процентов в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.